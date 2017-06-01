Санкт-Петербург, 1 июня, 2017, 09:48 — ИА Регнум. До конца 2017 года РЖД может подписать контракт на модернизацию железных дорог на Кубе, объем работ оценивается в 1,8 млрд евро. Об этом сегодня, 1 июня, в рамках ПМЭФ-2017 в Санкт-Петербурге заявил первый вице-президент РЖД Александр Мишарин.

Железная дорога

По его словам, в контракт входит модернизация перегонов, ремонт, поставки оборудования.

«Нужно согласовать условия финансирования, потому что там два источника: это спецсчет 10% кубинского долга и поставки нашей техники с помощью механизма через ЭКСАР», — сказал Мишарин. Он пояснил, что будет поставлена путевая техника и оборудование.

Ранее заместитель генерального директора «РЖД Интернешнл» (дочерняя компания ОАО «РЖД») Олег Николаев оценивал объем работ на Кубе в 1,1 тыс. км железнодорожного пути на трех основных линиях.

Как сообщало ИА REGNUM, Петербургский международный экономический форум проходит в 1−3 июня 2017 года в Санкт-Петербурге. Центральной площадкой ПМЭФ-2017 второй год подряд стал конгрессно-выставочный центр «Экспофорум». Мероприятия форума объединены девизом «В поисках нового баланса в глобальной экономике».

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