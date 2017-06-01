Красноярск, 1 июня, 2017, 09:47 — ИА Регнум. Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов вошел в первую группу «Национального рейтинга» мэров столиц регионов, подготовленный центром информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ.

Красноярск

Это исследование посвящено оценке деятельности мэров столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров Российской Федерации за апрель-май 2017 года. Его объектами являются мэры 88 городов России. В их число входят руководители столиц всех субъектов РФ с добавлением представителей пяти крупных финансово-экономических центров: Магнитогорска, Набережных Челнов, Новокузнецка, Сочи, Тольятти. В рейтинг не включены представители Московской и Ленинградской областей в связи с отсутствием у этих регионов собственных административных центров.

Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов, в соответствии с представленными результатами исследования, занимает 24 место в первой группе «Национального рейтинга». В этой же группе находятся главы городов Москва, Казань, Краснодар, Санкт-Петербург и других.

Главы городов Новосибирска, Томска и ряда других городов входят в состав второй и третьей групп «Национального рейтинга», занимая 53 и 51 места соответственно.