Якутск, 1 июня, 2017, 10:20 — ИА Регнум. За год действия закона о дальневосточном гектаре в Магаданской области выдано 1117 больших участков земли. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в отделе земельных отношений профильного регионального департамента. По данным его специалистов всего заявок на земли поступило 1607, в том числе не из Магаданской области — пока только 91.

Колыма

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Не сильно привлекают жителей других регионов России и земли столицы региона Магадана. Так, из поступивших на его гектары 182 заявлений только 16 — не от колымчан. Тем не менее, заинтересовали гектары Магадана жителей Ростовской, Челябинской, Московской, Нижегородской, Ленинградской, Кемеровской областей, Санкт-Петербурга и Северной Осетии, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Заключён 91 договор на предоставление 54 гектаров столицы Колымы. 47 заявок аннулировано гражданами, 3 находятся в работе, 7 возвращены заявителям, отправлено 27 отказов.

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В границах муниципального образования «Город Магадан» остаётся ещё 30,3 тыс. свободных гектаров, доступных для предоставления по закону о дальневосточном гектаре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты Магадана выступали с просьбой разрешить раздачу гектаров возле населённых пунктов, так как вдали от них земли бесполезны из-за отсутствия инфраструктуры. Кроме того, региональные парламентарии Колымы предложили предусмотреть возможность получить большой участок земли у рек и водоёмов, так как основным промыслом в регионе является не земледелие, а охота и рыболовство. В законодательство парламентарии собираются вносить необходимые поправки, которые позволят раздавать земли в природоохранной зоне.

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