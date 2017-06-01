Москва, 1 июня, 2017, 09:46 — ИА Регнум. Депутаты «Справедливой России» разрабатывает законопроекты, снижающие нагрузки на школьников, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня. Прежде всего, парламентарии намерены отменить учебные занятия по выходным дням.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьники

«Там, где практика субботних занятий закреплена статусом заведения, следует проводить в этот день мероприятия спортивного и познавательного характера», — отметил лидер партии Сергей Миронов.

По его мнению, это мог бы быть день спорта, день здоровья, день игр или же день семьи.

Одновременно депутат предлагает законодательно запретить давать домашние задания на выходные, так как отдыхать в эти дни имеют право не только взрослые.