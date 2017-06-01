Лондон, 1 июня, 2017, 09:48 — ИА Регнум. Новая книга Джона Толкина «Берен и Лютиэн», которую он написал 100 лет назад, после возвращения с Битвы на Сомме, поступила в продажу, об этом 1 июня сообщает BBC.

Джон Толкин

Текст был отредактирован сыном культового писателя Кристофером Толкином. Он содержит версии сказки, которая является частью «Сильмариллиона». Иллюстрацией книги занимался британец Алан Ли, получивший в свое время премию «Оскар» за свою работу над трилогией «Властелин колец» Питера Джексона.

Книга выпущена издательством HarperCollins в десятую годовщину со дня выхода последней книги по вселенной Средиземья «Дети Хурина». Известно, что Толкина на создание «Берен и Лютиэн» вдохновила его жена Эдит.

По мнению эксперта по трудам Толкина Джона Гарта для автора «Хоббита» процесс написания данной книги являлся чем-то вроде экзорцизма ужасов, которые он увидел в Первой мировой войне. Известно, что когда Толкин вернулся из окопов домой, он страдал лихорадкой, процесс выздоровления затянулся на всю зиму 1916−1917 годов.

«Он потерял двух своих самых близких друзей на Сомме, и вы можете себе представить, что у него должно было быть внутри, как душевно, так и физически», — сказал Гарт.

Эксперт также рассказал, что однажды, когда Толкин и его жена прогуливались в Восточном Йоркшире, Эдит станцевала на поляне, усыпанной белыми цветами. Впоследствии эта сцена была изображена писателем в «Берен и Лютиэн» и стала ключевой.

Напомним, Джон Роналд Руэл Толкин скончался 2 сентября 1973 года в возрасте 81 года. Писатель и его жена Эдит Мэри Толкин похоронены в одной могиле, она находится на Вулверкотском кладбище в Оксфорде. На надгробной плите также вырезаны имена Берен и Лютиен.