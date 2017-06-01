Екатеринбург, 1 июня, 2017, 09:44 — ИА Регнум. В Екатеринбурге гражданин Советского Союза Василий Бабина освобождён из спецприёмника для мигрантов. В учреждении он пробыл несколько месяцев после освобождения из колонии.

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Василий Бабина в последние годы существования СССР был приговорён к смертной казни. Но затем приговор ему заменили на 25 лет колонии. Наказание он отбывал в колонии на территории посёлка Лозьвинский.

Затем, как сообщает на своей странице в Facebook правозащитник Алексей Соколов, руководство колонии направило в Минюст РФ запрос о нежелательности пребывания Бабины на территории России. Новых документов у него не было, имелись лишь старый советский паспорт.

Бабину доставили в спецприёмник, где он мог провести долгое время, так как из-за статуса лица без гражданства его нельзя было никуда выслать. В ситуацию вмешались правозащитники. Октябрьский и Верх-Исетский районные суды Екатеринбурга также встали на сторону гражданина.

«Адвокат Роман Качанов в двух районных судах доказал абсурдность выводов тюремщиков и Минюста РФ. Судьи двух судов были адекватными», — отмечает Алексей Соколов. Теперь Василий Бабина на свободе и уже уехал к своим родным, в Алтайский край.

Добавим, о Василии Бабине правозащитники узнали случайно, в ходе проверки центра для мигрантов. Отметим, случаи, когда в местах лишения свободы оказываются люди, не имеющие подтверждённого гражданства, не являются редкостью. Многие из них были осуждены в начале 1990-х.