Пекин, 1 июня, 2017, 09:42 — ИА Регнум. Китайская государственная судостроительная корпорация (CSSC) объявила о закладке круизного лайнера, который, по планам судостроителей из КНР, станет самым роскошным в мире. Стоимость проекта пока не разглашается.

Maritimeherald.com CSSC

Лайнер, длина которого составит более 323 метров будет спущено на воду не позднее 2021 года. Корабль сможет принять на борт 4980 пассажиров. Другие детали проекта пока неизвестны, пишет «Чжунго синьвэнь».

По словам представителя CSSC У Цяна, в строительстве корабля будут задействованы иностранные специалисты. CSSC достигла договоренностей с американской круизной компанией Carnival, итальянской судостроительной компанией Fincantieri и британским регистром Lloyd's Register.

Как отмечают эксперты, в настоящее время рынок круизных перевозок активно расширяется в КНР. По итогам 2016 года более 2 млн граждан КНР совершили круизы на лайнерах иностранных и китайских пассажирских линий.

По прогнозам специалистов, к 2025 году жители КНР будут совершать не менее 10 млн круизных поездок ежегодно. В настоящее время Китай является восьмым по величине круизным рынком в мире.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, летом 2016 года итальянская судостроительная корпорация Fincantieri и китайская государственная судостроительная корпорация CSSC подписали соглашение о создании совместного предприятия в Гонконге, на территории которого будут построены первые китайские круизные лайнеры.