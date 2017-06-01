Кабул, 1 июня, 2017, 09:37 — ИА Регнум. Глава МВД Германии Томас де Мезьер объявил 31 мая после теракта в столице Афганистана, что правительство намерено отложить депортацию беженцев на короткий срок.

(сс) tpsdave Афганистан

Однако представители СДПГ и Зеленых выступают с критикой и требуют остановить депортацию в целом, так как ситуация в Афганистане очень опасная.

«Правительство должно отказаться от данных мер, потому что они отправляют людей на гибель», — отмечает в интервью Funke Mediengruppe социал-демократ, мэр Бремена Карстен Зилинг.

Депутат от СДПГ Райнер Арнольд также подчеркивает, что в Афганистане нельзя быть в безопасности.

«Это будет цинично, если правительство продолжит депортировать беженцев, — добавляет эксперт по внешней политике от партии Зеленых Омид Ноурипур. — Нынешняя ситуация в Афганистане — тяжелейшая со времен падения режима талибов в 2001 года».

Правозащитная организация беженцев в Германии Pro Asyl также потребовала отказа от депортации, назвав действия правительства «нерациональными».

Напомним, что 31 мая в столице Афганистана Кабуле произошел мощный взрыв.

Террорист-смертник подорвал автомобиль, начиненный взрывчаткой, в самом центре городе.

По меньшей мере 80 человек погибли, еще порядка 350 человек получили ранения.