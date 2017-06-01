Симферополь, 1 июня, 2017, 09:35 — ИА Регнум. Ни один регион Крыма, на территории которого расположены пляжи, не исполнил в полном объеме поручения главы республики о подготовке к курортному сезону. Об этом было заявлено 31 мая на совещании главы Крыма Сергея Аксенова с руководителями муниципалитетов.

Кондратенко Гавриил Павлович. Пляж

Начальник главного контрольного управления Елена Шевцова напомнила, что главы администраций должны были представить в Минкурортов паспорта пляжей до 25 мая.

«По состоянию на сегодня поручения не выполнены в полном объеме ни одним из 13 регионов, в которых находятся пляжные территории», — цитирует Шевцову Крыминформ.

При этом из 356 пляжей заключение лабораторной экспертизы получили 29%, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека — 12% и Государственной инспекции по маломерным судам — 55%.

Как сообщало ИА REGNUM, подготовка пляжей к купальному сезону на территории Крыма оказалась под вопросом еще в апреле — тогда, за месяц до начала купального сезона, к приему отдыхающих большая часть пляжей была не готова.

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Сергей Аксенов в середине мая в Алуште заявил, что ситуация с пляжами «аховая» — прежде всего, в части очистных сооружений и вывоза отходов.

Однако 28 мая министр курортов Сергей Стрельбицкий заявил, что к купальному сезону готовы все пляжи Крыма, пообещав при этом, что к 2018 году их число существенно вырастет — до 500.