AP: Рост благосостояния граждан Индии приводит к болезням
Нью-Дели, 1 июня, 2017, 09:40 — ИА Регнум. В Индии число заболеваний сахарным диабетом за последние годы значительно выросло, сообщает 1 июня Associated Press.
Причиной тому, как ни парадоксально, стал экономический рост Индии и, как следствие, уровень благосостояния граждан.
Кроме того, следует добавить, что еще одной причиной тому стала «вестернизация»: популярность западного образа жизни, западной одежды и еды.
Традиционные для Индии блюда из чечевицы и овощей, среди обеспеченных слоев населения, уступают место фаст-фуду в виде гамбургеров и пицц, что и становится причиной диабета.
Еще одним недостатком подобного образа жизни становится сидячий образ жизни: прогулки на свежем воздухе, езда на велосипедах сменились общественным транспортом, автомобилем и времяпрепровождением у экранов телевизоров.
Напомним, Индия, как и многие другие страны Азии пошли по пути модернизации и вестернизации, что привело к быстрому экономическому росту, а также к разложению традиционного общества, что в свою очередь порождает, как достижения, так и издержки.