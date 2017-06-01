Вашингтон, 1 июня, 2017, 09:30 — ИА Регнум. Конгресс США в настоящее время проверяет информацию еще об одной «дополнительной частной встрече» генпрокурора США Джеффа Сешнса с послом РФ Сергеем Кисляком, которая якобы состоялась во время президентской кампании Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По данным телеканала, участники расследования запрашивают дополнительную информацию о графике генпрокурора США. Речь идет о возможной встрече Сешнса с Кисляком 27 апреля 2016 года в гостинице Mayflower в Вашингтоне. Там кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп выступал со своей «речью на тему внешней политики».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, голословные утверждения о том, что власти Российской Федерации якобы вмешивались в ход президентских выборов в США, а Дональд Трамп имеет «связи с Кремлем», были основным лейтмотивом предвыборной кампании кандидата-демократа Хиллари Клинтон.

После поражения на выборах представители Демократической партии продолжили использовать обвинения в адрес Трампа для подрыва позиций новой администрации Белого дома. При этом каких-либо доказательств, подтверждающих эти заявления, до настоящего времени так и не было представлено.

Читайте также: Окружение зятя Трампа назвало Москву инициатором тайного канала связи — СМИ

Читайте также: Телеканал CNN: посол РФ в США — «шпион высшей категории и вербовщик»