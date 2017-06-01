Грозный, 1 июня, 2017, 09:29 — ИА Регнум. Опубликованные в сети интернет карикатуры французского сатирического журнала Charlie Hebdo не должны находиться в широком доступе. Они оскорбляют религиозные чувства верующих и могут привести к разжиганию розни на этой почве. Такое мнение высказала прокуратура Шалинского района Чечни, сообщили ИА REGNUM 1 июня в надзорном ведомстве.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шарли

Страницы этого французского еженедельника должны быть заблокированы, считает прокуратура. Иск об ограничении доступа к материалам Charlie Hebdo, которые могут привести «к разжиганию национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды», подан в Ленинский районный суд города Грозного.

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Глава СПЧ посоветовал игнорировать карикатуры Charlie Hebdo на Кадырова

Напомним, французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo в мае 2017 года опубликовал карикатуры на тему преследования геев в Чечне, на них в нелицеприятном виде изображен чеченский лидер. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов, комментируя появление этих рисунков, отметил, что самой правильной реакцией для главы Чечни Рамзана Кадырова на карикатуры Charlie Hebdo будет их игнорирование.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2015 года Ленинский районный суд города Грозного уже выносил постановление об ограничении доступа к страницам «Шарли Эбдо» в социальной сети «Твиттер». В иске прокуратуры было сказано, что в карикатурах, размещенных на страницах журнала в соцсети, высмеивалась катастрофа российского самолета А321 в Египте.

Кроме того, журнал публиковал оскорбительные карикатуры на пророка Мухаммада. Такие публикации ведут к разжиганию межнациональной и межконфессиональной ненависти, посчитала прокуратура. Суд согласился с ней, направив в управление Роскомнадзора по ЧР свое решение о включении страниц французского еженедельника в социальной сети «Твиттер» в Единый реестр запрещенных сайтов.