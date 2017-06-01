Москва, 1 июня, 2017, 09:27 — ИА Регнум. "Что касается тезисов о генетической неполноценности, ну это совершенно типичный классический нацизм, фашизм… И, честно говоря, Запад страдает этим очень давно. Что касается русских или славян вообще, в генетической неполноценности нас обвиняли испокон века. Этими терминами, если почитать многие труды всяких европейских псевдоучёных, они оперировали и сто лет назад, и двести, и триста… Они записывали нас в неполноценные», — отметил Михеев, добавив, что не случайно нацизм зародился именно в Европе, ведь Запад всегда считал себя избранным по отношению к другим цивилизациям и народам.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Если смотреть историю ХХ века, то нацизм не случайно появился именно в Европе. Гитлер считал всех славян неполноценными. Целый ряд народов: евреев, цыган… и славян в том числе. У него в его «трудах» по этому поводу совершенно четко написано: мы неполноценные… Западная цивилизация реально много веков страдает манией собственной избранности. И всех, кто каким-то образом или доставляет ей проблемы, или не подпадает под ее стандарты, или просто пытается жить по-другому, они записывают в генетически неполноценные. Они не могут признать, что у этих народов есть некий собственный путь, они не могут признать за ними правоту ни по одному из вопросов. Поэтому, когда они не могут чего-то доказать или чего-то добиться, они объявляют их не людьми», — продолжил политолог.

По его мнению, украинская элита желает припасть именно к этом темной ипостаси Запада, к которой он не сводится, потому что это ее понимание «европейских ценностей».

«И это, к сожалению, одна из глубоких и давних традиций западной цивилизации. Сейчас мы видим ее отголоски, причем иногда они реализуются в том числе и в таких радикальных формах, как на Украине… Мне лично кричали, что я генетически неполноценный, одни из украинских коллег так называемых. Это, собственно говоря, их понимание европейской традиции. Недаром они говорят о евроинтеграции… это совершенно осознанное движение в сторону именно этих темных корней западной цивилизации. Они существуют», — развил свою мысль Михеев, особо выделив США, в поведении которых особенно выпукло видны эти корни.

«Что касается американцев, у них точно такая же болезнь, только в новом изводе. И в этом смысле, я считаю, что наша позиция… если хотите, гораздо гуманней. Нас часто обвиняют в варварстве, но я никогда не слышал о том, чтобы мы, тем более на официальном уровне, наших противников объявляли генетически неполноценными», — закончил мысль политолог, отметив, что именно отношение к людям как к людям, а не животным, и есть одно из проявлений ценностей русской цивилизации.