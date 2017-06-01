Бразилиа, 1 июня, 2017, 09:25 — ИА Регнум. Бразильская прокурора с 1 июня начинает рассылать данные о коррупционной деятельности строительной компании Odebrecht властям из восьми стран Латинской Америки, однако при этом требует сохранения режима секретности до поступления дальнейших уведомлений, сообщает информационное агентство EFE.

Фемида

«1 июня истекает срок международного положения секретности по делу Odebrecht, и мы можем передать доказательства, которыми располагаем и которые у нас запрашивали прокуроры других стран», — заявил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Бразилии.

Источник добавил, что на сегодняшний день восемь стран представили 22 запроса о предоставлении документов и показаний от руководителей компании Odebrecht. Материалы по делу Odebrecht были запрошены прокурорами Аргентины, Колумбии, Эквадора, Мексики, Панамы, Перу, Доминиканской Республики и Венесуэлы.

Бразилия может представить доказательства в посольства стран, как это было с Доминиканской Республикой, передать их непосредственно представителям прокуратуры, направленным в Бразилию от своих стран, как пожелало правительство Аргентины, или же отправить документы по почте.

Секретарь по международному сотрудничеству Генеральной прокуратуры Бразилии Владимир Арас отметил, что информация будет предоставлена в обмен на обязательства по дальнейшему сотрудничеству с Бразилией по делу Odebrecht.

Кроме того, генеральный прокурор Бразилии Родриго Джанот 29 мая направил официальное письмо руководителям прокуратур в других странах с просьбой о сохранении режима секретности для всех переданных документов в интересах следствия.

Напомним, соглашение о сотрудничестве с властями Бразилии строительная компания Odebrecht подписала 1 декабря 2016 года. И в течение шести месяцев после подписания соглашения действовал режим секретности по информации, относящейся к незаконной деятельности компании в других странах.

Бывшее руководство компании, 77 человек, подписали соглашение о сотрудничестве в обмен на смягчение наказания и отсутствие преследования в других странах.

Коррупционный скандал Odebrecht вышел на международный уровень в конце 2016 года, когда Министерство юстиции США, с которым компания также подписала соглашение о сотрудничестве, сообщило о том, что руководство крупнейшей строительной компании Бразилии дало признательные показания о выплате около 788 миллионов долларов в виде взяток в двенадцати странах Латинской Америки и Африки, в том числе Бразилии.

В феврале 2017 года на встрече в Бразилии десять стран Латинской Америки и Португалия обязались сотрудничать в расследовании коррупции по делу Odebrecht.