Париж, 1 июня, 2017, 09:24 — ИА Регнум. Российская теннисистка Светлана Кузнецова одержала победу над француженкой Осеан Доден во втором круге открытого чемпионата Франции — Roland Garros.

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Встреча продолжалась 2 часа 27 минут и завершилась со счетом 7:6 (7:5), 5:7, 6:3 в пользу Кузнецовой.

Российская теннисистка, посеянная на этом турнире под восьмым номером, реализовала 9 из 13 брейк-пойнтов, шесть раз подала навылет и допустила одну двойную ошибку.

Ее соперница допустила 12 двойных ошибок. При этом она реализовала 9 из 16 брейк-пойнтов, а также сделала 3 «эйса».

Во третьем круге Кузнецова встретится с теннисисткой из Китая Чжан Шуай.

Париж (Франция). Roland Garros. 2-й круг. Женщины.

Светлана Кузнецова (Россия, 8) — Осеан Доден (Франция) — 7:6 (7:5), 5:7, 6:3