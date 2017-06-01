Москва, 1 июня, 2017, 09:17 — ИА Регнум. Торги на внутреннем валютном рынке 31 мая открылись ростом по доллару и евро. Распродажа нефтяных фьючерсов оказывала давление на российскую валюту до закрытия торгов в Европе, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. В первой половине дня курс доллара повышался до 56,95 руб., курс евро — до 63,96 руб. Цена Brent и WTI падали более чем на 3%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Негативное влияние на рубль также оказали результаты аукционов Минфина РФ. Ведомству не удалось полностью продать облигации федерального займа (ОФЗ). Хоть спрос превысил предложение на 16,05 млрд руб., из предложенных ОФЗ на 40 млрд рублей удалось выручить 32,3 млрд рублей.

Рубль отыграл почти все потери у доллара на американской сессии. Бычий импульс ему придал опубликованный еженедельный отчет по запасам сырой нефти в США от Американского института нефти (API). За минувшую неделю запасы нефти сократились на 8,7 млн баррелей.

Курс доллара к закрытию торговой сессии вернулся к уровню 56,56 руб. Курс евро/рубль скорректировался до 63,63 рубля, откат был незначительный из-за укрепления единой валюты на рынке форекс. За май рубль укрепился к доллару США на 0,73%, к евро подешевел на 2,29%.

Скопилось немало негатива для рубля, а он успешно ему противостоит на уровне 56,50 рубля. Прошедший налоговый период значительно сократил спрос на рубли. Минфин РФ стал проваливать аукционы. Серия провальных аукционов может негативно сказаться на трейдерах инвестирующих в российские активы по стратегии кэрри-трейд. Нефтетрейдеры сомневаются в эффективности мер ОПЕК, продавая фьючерсы на нефть.

На торгах в Азии нефть торгуется в плюсе. В центре внимания трейдеров отчет по запасам нефти от Минэнерго США. Если официальный отчет подтвердит опубликованные данные API, то по итогам дня нефть и рубль подорожают. Цель по паре доллар/рубль 56,30 рубля, евро/рубль — 63,30 рубля.

Добавим, 31 мая по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 2,00 коп. (+0,04%), до 56,56 руб., курс евро — на 27,50 коп. (+0,43%), до 63,63 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,1 млрд (+29.16%), евро/рубль — 262,9 млн евро (+24,18%).

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