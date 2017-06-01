Ташкент, 1 июня, 2017, 09:26 — ИА Регнум. Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн направил 31 мая послание в адрес президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, в котором выражается благодарность за «личную приверженность и усилия по продвижению прав человека в Узбекистане», сообщает МИД Узбекистана.

Флаг ООН

«Хотел бы поблагодарить вас за вашу личную приверженность и усилия по продвижению прав человека в Узбекистане, в частности принятию Стратегии действий на 2017−2021 годы, осуществлению судебно-правовых реформ, а также отмене процедуры выездных виз», — говорится в послании.

Раад аль-Хусейн отметил, что его визит в Узбекистан 10 мая дал ему «возможность понять сложности и вызовы при всесторонней реализации прав человека в Узбекистане и определить возможные области, в которых мое Управление может оказать дальнейшую поддержку властям, гражданскому обществу, национальному правозащитному учреждению и международному сообществу».

"Благодарен за позитивное взаимодействие Узбекистана с моим Управлением, и, хотя мы готовы продолжать наше сотрудничество из Женевы, я рад, что мое Региональное отделение по Центральной Азии предоставит Узбекистану непосредственную поддержку в регионе», — подчеркнул представитель ООН.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн обсудили 10 мая в Ташкенте вопросы развития долгосрочного и системного двустороннего сотрудничества.

Аль-Хусейн является первым Верховным комиссаром ООН по правам человека, посетившим Узбекистан.

Узбекистан присоединился к более чем 70 международным документам по правам человека, в том числе к десяти договорам ООН, в стране проводится работа по их имплементации в национальное законодательство и практику.