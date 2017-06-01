Вашингтон, 1 июня, 2017, 09:15 — ИА Регнум. Началом решения проблем на Корейском полуострове может стать совместная декларация о безопасности пяти стран — Китая, Японии, России, Южной Кореи и США, для ее заключения Вашингтон и Пекин должны прийти к взаимопониманию, пишут Джон Дейчч и Гэри Сэмор в статье для The National Interest.

stephan КНДР

По их мнению, такая декларация даст Северной Корее достаточную уверенность в том, что не будет никакого вмешательства в ее внутренние дела. Также она может стать основой для нормализации экономического будущего страны.

Если Северная Корея поймет, что ее первоочередная озабоченность по поводу выживаемости режима соблюдена, за этим понимание последует и ее готовность отказаться от ядерного оружия, считают авторы. Они подчеркивают, что договориться США и Китаю по этому вопросу будет тяжело — существует много других важных вопросов, разделяющих эти страны.

После подписания декларации следует заморозить северокорейскую ядерную и ракетную деятельность, включая и снятие некоторых санкций. Тогда же необходимо провести многосторонние переговоры по мирному договору о прекращении Корейской войны и достижении договоренности о признании и нормализации отношений между Северной и Южной Кореей.

Некоторые стороны на Шестисторонних переговорах, особенно Южная Корея, будут сопротивляться стратегии, которая на неопределенный срок допускает сохранение северокорейского режима и нарушения им прав человека пишут авторы. Следом за переговорами между Пхеньяном и Сеулом должен быть заключен мирный договор и установлены дипломатические отношения.

После этого все ядерное оружие должно быть удалено из Северной Кореи и нужна строгая система инспекций и мониторинга. При таком развитии событий все экономические санкции снимаются, за исключением запрета экспорта ядерного оружия и ракетных технологий.

Еще больше успокоить Северную Корею сможет помещение запасов оружия и материалов для его создания из КНДР под китайскую опеку с возможностью проведения международных инспекций, а также отправка немногочисленного военного контингента КНР на тридцать восьмую параллель, возможно, в рамках международной миротворческой группы.

Новая стратегия предполагает корректировку целей старой, неудавшейся стратегии, для достижения более приоритетных задач. Тем не менее в жертву, возможно, придется принести некоторые важные второстепенные цели — то есть США нужно на время отказаться от смены режима в КНДР и принуждения его к соблюдению прав человека, заключают авторы статьи