Вашингтон, 1 июня, 2017, 09:10 — ИА Регнум. Доступ к возможности просматривать электронную переписку группы американских журналистов получил Минюст США. О выдаче министерству соответствующих санкций специальным судом пишет газета The New York Post.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Слежка

Цель расширения доступа к личным сообщениям — найти лиц, предоставивших представителям прессы закрытую информацию об администрации американского президента Дональда Трампа. О каких СМИ идет речь, не уточняется.

Известно, что подозрения в утечках сведений из американской администрации падает на трех человек.

Один из этих людей является отставным офицером, когда-то занимавшим важный пост в американских спецслужбах. Согласно версии спецслужб, этот человек какое-то время работал при Трампе, а до того — при предшественнике Трампа — Бараке Обаме.

Напомним, американский президент заявил, что в США будет создан специальный штаб по противодействию утечкам из Белого дома. В начале марта он сообщал, что по указанию Обамы велась прослушка телефонов сотрудников его предвыборного штаба.

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