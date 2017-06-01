Майкоп, 1 июня, 2017, 09:07 — ИА Регнум. В Адыгее паводковая ситуация нормализуется. Власти подсчитывают ущерб, нанесённый стихией. По предварительным данным, разгул «большой воды» нанёс вред имуществу населения и сельхозугодиям на 320 млн рублей. Такая информация была озвучена на селекторном совещании, на котором главы Шовгеновского, Кошехабльского, Гиагинского и Красногвардейского районов отчитались о проделанной работе и исполнении поручений по ликвидации последствий ЧС в подтопленных сельских поселениях, передаёт корреспондент ИА REGNUM 1 июня.

Adygheya.ru Поводок в Адыгее

В Красногвардейском районе на сегодняшний день вода сошла. Во время паводка было подтоплено 24 домовладения, пострадали посевы на площади более 2 тыс. га.

В Кошехабльском районе из-за подъема реки Чехрак было подтоплено 28 домовладений (24 из них — вторично). Два дома признали аварийными. Для сброса воды повторно перекопали дорогу Майкоп — Псебай. В настоящее время мониторинг состояния дам продолжается, проводятся берегоукрепительные работы. По оперативным данным, сумма ущерба превысила 30 млн рублей.

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В Гиагинском районе от паводка пострадало 107 домов. В хуторе Нечаевский жители пяти домов будут переселены. Они включены в списки на получение сертификатов. Общий ущерб с учётом утраты имущества населения и вреда, нанесенного сельхозпосевам и инфраструктуре, предварительно оценивается в 104 млн рублей.

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Больше всего от разгула стихии пострадал Шовгеновский район. Здесь вода зашла в 466 домов, подтопила более 3 тыс. га сельхозугодий. Насчитывается 15 аварийных домов. Общий ущерб оценивается в 186 млн рублей. Электроснабжение практически полностью восстановлено. Ведутся работы на дамбах.

По данным министра сельского хозяйства Адыгеи Юрия Петрова, от стихии пострадало более 12,5 тыс. га сельхозугодий. Часть культур еще есть возможность пересеять.

В общей сложности пострадали 814 подворий, 299 домов, четыре социально значимых и 22 инфраструктурных объекта, семь административных зданий.

Затронули на совещании еще одну тему — градобоя, который прошёл в Майкопе 30 мая. Как отметил врио главы республики Мурат Кумпилов отметил, это стало для многих автовладельцев неожиданностью. Штормовое предупреждение по различным каналам связи сработало неэффективно.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за сложной паводковой ситуации с 25 мая в двух районах Адыгее начал действовать режим чрезвычайной ситуации. Затем режим ЧС был введён еще в двух районах. 30 мая в Кошехабльском и Гиагинском районах особый режим был снят, но спасатели и силы продолжают оставаться в повышенной готовности.

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Сообщалось, что в Кошехабльском районе в результате дождевого паводка было подтоплено 260 подворий, около 4 тыс. гектаров сельхозугодий, повреждены два пешеходных моста. В Гиагинском районе подтопило 63 подворья, пять домов, 754 гектара сельхозугодий. В Шовгеновском районе вода заходила в 54 дома, 239 подворий, 2,9 тыс. гектаров земель сельхозназначения. На 30 мая без электроснабжения оставались три многоквартирных дома и два административных здания. Водоснабжение во всех населенных пунктах к этому времени было восстановлено. Вернулся свет и в дома жителей хутора Догужиев. Здесь пострадало почти 2 тыс. гектаров сельхозугодий.

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в пострадавших от паводка населенных пунктах стабильная, отмечают в Роспотребнадзоре.