Вашингтон, 1 июня, 2017, 09:08 — ИА Регнум. Актер Чарли Хитон вступил в переговоры по поводу его участия в спин-оффе «Людей Икс», который будет носить название «Новые мутанты» (New Mutants), об этом 31 мая сообщил портал Variety.

Comicvine.com Cannonball

Сообщается, что сейчас «Новые мутанты» находятся в стадии предпроизводства, премьера фильма запланирована на 13 апреля 2018 года. Снимать фильм будет Джош Бун, который написал сценарий совместно с Кнейт Ли, фильм будет рассказывать о подростках со сверхспособностями.

Чарли Хитон должен будет сыграть персонажа Marvel по имени Сэм Гатри, известного как Cannonball (Пушечное ядро). В проекте также примут участие актриса Аня Тейлор-Джой («Сплит»), она исполнит роль Ульяны распутиной, известной по имени Мэджик (Magik), этот персонаж обладает способностью к телепортации.

Также в фильме будет сниматься Мэйси Уильямс, сыгравшая в «Игре престолов» Арью Старк. Её персонаж Рейн Синклер или Волчье проклятье (Wolfsbane) является волком-оборотнем.

Напомним, Чарли Хитон снимался в таких фильмах как «Взаперти», «Как есть» и «Урбан и гаражная команда», в октябре 2017 года должен выйти еще один полнометражный фильм с его участием — «Мозговая кость».

Но наибольшую известность он получил исполняя роль Джонатана Байерса в научно-фантастическом сериале «Очень странные дела». Этот персонаж является старшим братом Уилла Байерса и сыном Джойс Байерс. Он отличается нелюдимостью, из-за чего в школе его считают неудачником.