Хьюстон, США, 1 июня, 2017, 09:04 — ИА Регнум. Данные, полученные марсоходом Curiosity, говорят о том, что жидкая вода могла просуществовать на Марсе дольше, чем считалось ранее. Об этом говорится на сайте NASA, подробное исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters.

Nasa.gov Иней на поверхности Марса (снимок марсианской станции «Викинг-2», 18 мая 1979 года)

Марсоход обнаружил необычные отложения песка в месте под названием «плато Науклуфт» у вершины горы Шарп. На снимках были замечены разломы в скалах, заполненные неизвестным белым веществом, похожим на осадочные породы водного происхождения.

Ранее считалось, что плато Науклуфт образовалось в ту эпоху, когда на Марсе не было воды. И поэтому открытие этих разломов заставило ученых детально изучить состав обнаруженного вещества. Выяснилось, что разломы в скалах были наполнены мелким песком, который мог попасть туда вместе с водой. Эта вода могла заполнять почвы и трещины в породах.

Отмечается, что скопления этого песка встречаются почти на всем плато Науклуфт, а также там, где, по предположению ученых, вода не могла существовать, т. е. в более высоких регионах горы Шарп.

Исследователи пришли к выводу, что жидкая вода существовала на Марсе в каком-либо виде на протяжении более долгого времени, чем считалось ранее.

Напомним, что марсоход Curiosity был запущен в рамках программы по изучению Марса в ноябре 2011 года. В августе 2012 года он достиг поверхности Красной планеты и был направлен в кратер Гейла. Изучение марсианского грунта в кратере показало, что кратер Гейла в далеком прошлом представлял собой озеро, а условия на Марсе были благоприятны для существования микроорганизмов.