Москва, 1 июня, 2017, 09:02 — ИА Регнум. Сегодня, 1 июня, в Москве стартует международный фестиваль международный фестиваль «Времена и эпохи. Собрание». Фестиваль пройдет на 30 площадках. За 12 дней на улицах и в парках воспроизведут 12 исторических эпох: от античности до XX столетия, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Реконструкция боя

На московских улицах, площадях, бульварах и в парках можно будет встретить гостей из разных веков. Они разобьют военные лагеря, откроют светские салоны, станут готовить для горожан исторические блюда.

Посетители парков смогут стать свидетелями масштабных сражений, конных состязаний, турниров по фехтованию или принять участие в мастер-классах ремесленников и поваров.

В масштабном празднике примут участи 6 тысяч участников из Белоруссии, Болгарии, Великобритании, Германии, Греции, Дании, Израиля, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Норвегии, Польши, Румынии, Сербии, Словакии, Словении, Франции, Чехии, Швеции, Эстонии. Они будут одновременно представлять 12 эпох.

Международный фестиваль международный фестиваль «Времена и эпохи. Собрание» пройдет в Москве с 1 по 12 июня.

Напомним, фестиваль исторической реконструкции проходит в Москве с 2011 года. Основной площадкой фестиваля остается музей-заповедник «Коломенское». Каждый год в центре внимания участников была одна эпоха: в 2011-м — Древняя Русь, в 2012-м — Московское царство, в 2013-м — Средневековье, в 2014-м году главной темой стала Первая мировая война, в 2015-м — Античность, в 2016-м — княжеские усобицы Древней Руси.

Как сообщало ИА REGNUM, фестиваль исторической реконструкции «Времена и эпохи» в Москве проходит в рамках цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны». В 2017 году впервые фестиваль состоится на 30 площадках по всему городу. Ранее он проходил лишь на нескольких площадках.

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