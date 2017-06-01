Москва, 1 июня, 2017, 09:01 — ИА Регнум. В России с 1 июня 2017 года вступают в силу положения закона, запрещающего водителям с иностранными правами управлять автомобилем в рамках осуществления предпринимательской и трудовой деятельности.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Автомобилисты

Такие нормы закреплены Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 92-ФЗ, в соответствии с которым в законодательство вносятся изменения, «предусматривающие запрет на управление транспортными средствами на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами».

Таким образом, управлять грузовыми автомобилями, автобусами, такси и коммунальной техникой профессиональные водители смогут только при наличии российского национального водительского удостоверения. Чтобы получить такие права, иностранцы должны сдать три экзамена — теоретический и два практических.

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Как сообщало ИА REGNUM, работающие в России иностранные граждане должны обменять свои национальные водительские права на российские. В соответствии с действующими нормами, сделать это они могли до 1 июня 2017 года. Внесенный в Госдуму законопроект, предполагающий продление этого срока до 1 июня 2018 года, был принят в первом чтении 17 мая этого года. Дата следующего рассмотрения документа пока не определена.

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