Москва, 1 июня, 2017, 08:58 — ИА Регнум. Новая авиакомпания-лоукостер с иностранным участием может появиться в ближайшее время в России. Об этом сообщили газете «Коммерсантъ» несколько источников на рынке.

Авиаперевозки

По информации издания, уже прошли консультации с несколькими крупными иностранными низкобюджетными перевозчиками, включая венгерскую Wizz Air, малайзийскую Air Asia, турецкую Pegasus, а также с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

«Переговоры на начальном этапе, — отмечает один из источников газеты. — Акционерные и юридические вопросы также в стадии проработки».

Предполагается, что новый перевозчик будет создаваться на базе существующего российского перевозчика, который уже имеет сертификат, дающий право на полеты. При этом полеты воздушных судов будут осуществляться из крупных региональных аэропортов.

«Это позволило бы развивать маршрутную сеть в регионах, минуя Москву, — говорит один из источников. — И удовлетворять местный спрос на дешевые авиаперевозки, которые пока предлагаются в очень ограниченном объеме».