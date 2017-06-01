Москва, 1 июня, 2017, 08:52 — ИА Регнум. Российские ВКС уничтожили в Сирии более 80 террористов группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — боевики пытались в ночь с 29 на 30 мая покинуть Ракку и прорваться в Пальмиру, говорится в сообщении Минобороны РФ.

Mil.ru ВКС РФ в Сирии

Из Ракки в южном направлении вышли три автоколонны, они пошли по нескольким маршрутам. Их перемещение было своевременно выявлено разведкой. Первую колонну террористов из 120 боевиков, направлявшуюся из Ракки в Пальмиру, авиация ВКС России уничтожила 25 мая.

Удары были нанесены авиацией по обнаруженным целям. Ликвидировано 80 террористов, 36 автомобилей, восемь топливозаправщиков и 17 пикапов с минометами и крупнокалиберным стрелковым вооружением.

В настоящее время Ракка фактически заблокирована с севера, однако с южной стороны кольцо имеет разрывы, поскольку свое наступление остановили отряды «Сирийских демократических сил» (СДС) во взаимодействии со спецназом США, Великобритании и Франции.

«Пользуясь этим, террористы переправляются через Евфрат и стремятся вывести свои формирования в южном направлении Сирии», — уточнили в Минобороны РФ.

Российская группировка в Сирии продолжит принимать все меры, чтобы не допустить прорыв отрядов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из Ракки в провинции Хомс и Хама. У ВКС РФ есть силы и средства для эффективного уничтожения боевиков в любое время суток.