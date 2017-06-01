Пекин, 1 июня, 2017, 08:51 — ИА Регнум. В ходе очередной пресс-конференции в Пекине официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин прокомментировала информацию о переброски четырех новых мобильных установок американского комплекса ПРО THAAD в Южную Корею.

(сс) Ralph Scott Противоракетный комплекс THAAD

По словам китайского дипломата, Пекин серьезно обеспокоен новостями, поступающими из Южной Кореи. По мнению пресс-секретаря внешнеполитического ведомства КНР, размещение дополнительных комплексов ПРО лишь усугубит ситуацию и приведет к эскалации конфликта, пишет «Чжунго синьвэнь».

«Китай серьезно обеспокоен этим событием. Позиция Пекина по вопросу денуклеаризации последовательна и ясна. Мы призываем стороны конфликта сесть за стол переговоров и урегулировать спор мирным путем», — отметила Хуа Чуньин.

Кроме того, пресс-секретарь добавила, что развертывание THAAD в Южной Корее серьезно подорвало стратегических баланс в регионе, американские комплексы не способствуют установлению мира и стабильности на территории Корейского полуострова.

«Китай твердо выступает против развертывания THAAD и настоятельно рекомендует США и Южной Корее немедленно прекратить начавшийся процесс», — добавила дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 30 мая северокорейские военные испытали новую высокоточную систему наведения, при пусках присутствовал глава КНДР Ким Чен Ын.