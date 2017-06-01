Москва, 1 июня, 2017, 08:47 — ИА Регнум. В новых районах Москвы, которые появятся по программе реновации жилья, планируется высадить деревья-крупномеры. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин, сообщили в Стройкомплексе.

Владимир Югасов ИА REGNUM Пятиэтажки. Москва

«Максимально бережно будем относиться к тем зеленым насаждениям, которые уже есть в районах. Кроме того, принято решение о высадке новых крупномерных деревьев в реновируемых кварталах», — сказал Хуснуллин.

Он отметил, что поручение высаживать взрослые деревья, несмотря на удорожание проекта, дал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Зеленые зоны органично впишутся в новые кварталы и станут местами притяжения людей», — подчеркнул Хуснуллин.

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Как сообщало ИА REGNUM, Гринпис России считает, что в результате реновации в Москве зелёным насаждениям города будет нанесён колоссальный ущерб. Столица может лишиться около 2 700 гектаров деревьев (это почти 7% всех древесных насаждений в границах старой Москвы и 4 раза больше, чем лишилась Москва за последние 15 лет). А некоторые районы из-за «реновации» могут лишиться более 25% древесной растительности.

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