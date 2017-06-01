Москва, 1 июня, 2017, 08:48 — ИА Регнум. По его словам, санкции Киева против крупнейшего российского интернет-холдинга сделали нерентабельными представительства компании на Украине, вследствие чего эти «достаточно компактные структуры» будут закрыты, а люди, которые работали в украинских офисах, смогут продолжить свою деятельность в компании в России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM В сети

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«Что касается украинской команды проектов Mail.Ru Group, то им всем предложена работа в российских офисах компании», — подчеркнул Добродеев.

Он также отметил, что киевские санкции ударили не столько по компании, сколько по украинским пользователям, которые остались без многочисленных сервисов холдинга.

«Безусловно, мы будем делать все, чтобы как-то компенсировать эту потерю и помочь украинским пользователям продолжать оставаться в контакте со своими друзьями», — сказал глава холдинга.

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Напомним, с 16 мая на Украине запрещен ряд российских интернет-ресурсов, таких как «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также сервисы «Яндекса» и Mail.Ru Group. Помимо этого, Киев ввел санкции против более 450 юридических и более 1200 физических лиц, а также против ряда российских СМИ.