Канск, Красноярский край, 1 июня, 2017, 08:44 — ИА Регнум. Всех пострадавших от пожара жителей Красноярского края должны обеспечить постоянным жильем до 15 сентября. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 1 июня, в краевом правительстве, для погорельцев города Канска решено достроить новый 60-квартирный дом.

Ефим Волков. Пожар. 1905

Строящийся дом расположен в 6-м Северо-Западном микрорайоне Канска. На достройку из бюджета края планируют выделить более 45 миллионов рублей.

«Принятые решения будут доложены губернатору, после утверждения нам предстоит очень оперативно доработать проект, заходить на площадку и заканчивать строительство дома», — подчеркнул министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Николай Глушков.

Власти региона заверили, что объект «находится в высокой степени готовности». Строители возвели четыре этажа из пяти, все инженерные сети подведены. В настоящее время необходимо достроить один этаж, возвести крышу и завершить внутреннюю отделку.

В краевом правительстве уточнили, что администрация Канска должна совместно с компанией-застройщиком «за две недели решить все вопросы с документацией». С 15 июня строители должны зайти на объект.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Красноярском крае 24 мая резко осложнилась пожарная обстановка. Из населенных пунктов края стали поступать сообщения о горящих домах. В Канске огонь уничтожил 78 домов, где проживали около 250 человек. Для погорельцев организовали места временного размещения в городской гостинице, общежитии технологического колледжа и в других местах. Организовано бесплатное питание. Завершается выплата материальной помощи из краевого бюджета. Решается вопрос по отправке детей в оздоровительные лагеря.

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Всего в Красноярском крае пожары уничтожили порядка 130 домов. Без жилья остались более 500 человек. Погибли три человека.

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Каждая семья, полностью утратившая имущество на пожаре, получила по 50 тыс. рублей. Семьям, частично утратившим имущество, выплатили по 20 тыс. рублей. Также каждому жителю края, пострадавшему от пожара, назначили материальную помощь в размере 10 тыс. рублей. Жителям Лесосибирска выплачивали по 12 тыс. рублей, так как муниципалитет приравнен к северным территориям.