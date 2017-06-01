Вашингтон, 1 июня, 2017, 08:43 — ИА Регнум. Опасность для США со стороны России и лично российского президента Владимира Путина в очередной раз озвучила бывший американский госсекретарь Хиллари Клинтон в интервью Variety.

Иван Шилов ИА REGNUM Хиллари Клинтон

«Важно, чтобы американцы, чтобы люди в технологиях и бизнесе понимали, что Путин хочет сокрушить нас. Он — давний агент КГБ», — убеждает общественность бывший кандидат в президенты США.

Клинтон подчеркнула, что не смогла выиграть минувшие президентские выборы в результате действия «технологических сил». Эти силы и сейчас продолжают влиять на американскую политику.

«Они намерены также повлиять на экономику и наше единство как нации», — сказала она.

Клинтон подчеркнула, что «технологические силы» были задействованы через социальные сети, а те, в свою очередь, не были готовы к борьбе с «фейковыми» сообщениями.

По мнению Клинтон, необходимо «выучить реальные уроки из последней кампании».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 мая Клинтон заявила, что Путин вмешался в президентские выборы в США 2016 года. Доказательств она не привела.

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