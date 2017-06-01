Богота, 1 июня, 2017, 08:44 — ИА Регнум. Бывший глава Odebrecht в Колумбии Элеуберто Марторелли подтвердил, что бразильская строительная компания заплатила $1 миллион на проведение исследования общественного мнения для избирательной кампании президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса в 2014 году через панамскую фирму, сообщает информационное агентство EFE.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

«Опрос, который я оплатил, стоит $1 миллион, я заплатил эти деньги компании под названием Paddington (…) я так понял, что он предназначался для кампании президента Сантоса», — рассказал Марторелли в своем заявлении прокурору в колумбийском консульстве в Сан-Паулу.

Колумбийская прокуратура в марте 2017 года заявляла, что у нее есть доказательства того, что компания Odebrecht брала на себя расходы в избирательной кампании президента Сантоса и его соперника Оскара Ивана Сулуаги в 2014 году.

Прокуратура подтвердила, что компания Odebrecht 2 февраля 2014 года подписала контракт с панамским обществом Paddington, связанным с колумбийской компанией Sancho BBDO, на $1 миллион.

Это и есть контракт, о котором говорит Марторелли в своем заявлении и заверяет, что эти деньги запросил официальный представитель компанией Sancho BBDO Луис Пенья.

Марторелли поясняет, что опрос проводился по «нескольким кандидатам в главных городах Колумбии» и «для кампании президента Сантоса» в 2014 году.

На вопрос о причинах, которые побудили его оплатить исследование, Марторелли ответил: «Очевидно, что я был заинтересован в подходе к правительству».

Бывший руководитель Odebrecht в Колумбии также подтверждает выплату $1,6 миллиона долларов бразильскому публицисту Дуде Мендоса, который работал на кампанию кандидата Демократической центристской партии Оскара Ивана Сулуаги, приемника бывшего президента Колумбии Альваро Урибе.

Эти деньги, подчеркнул Марторелли, были доставлены непосредственно Мендосе без какого-либо посредника.

Адвокат Марторелли не знает, как аудиозапись с заявлением его подзащитного колумбийской прокуратуре попала к журналистам.

Напомним, в отношении строительной компании Odebrecht ведется расследование судами нескольких стран за многомиллионные подкупы высокопоставленных чиновников ради получения выгодных государственных заказов.

В Колумбии в период с 2009 по 2014 год платежи предположительно составили до 11 миллионов долларов. Компания также обвиняется в незаконном финансировании избирательной кампании нынешнего президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса в 2010 году.