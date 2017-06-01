Москва, 1 июня, 2017, 08:38 — ИА Регнум. Компания Google не имеет претензий к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России и удовлетворена решением спора. Об этом сообщил РИА «Новости» первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов по итогам встречи в рамках ПМЭФ с вице-президентом Google по взаимодействию с государственными и общественными институтами в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки Никласом Лундбладом.

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«Они (представители Google) сказали, что полностью удовлетворены (разрешением спора с ФАС), — сказал Шувалов. — Они заплатили штраф, и все в порядке».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года Арбитражный суд Московского округа утвердил мировое соглашение между ФАС и Google. Одним из условий мирового соглашения была оплата компанией США всех штрафов, выписанных ФАС.

ФАС признала Google виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рыке мобильных устройств, выдала предписание по устранению выявленных нарушений и выписала штрафы на сумму в 439 млн рублей. В ходе долго судебного разбирательства американская компания согласилась пойти на мировую, заплатить штрафы и частично выполнить предписания ФАС.

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