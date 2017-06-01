Пекин, 1 июня, 2017, 08:40 — ИА Регнум. Бывший глава бюро статистики Китая Ван Баоан был приговорен к пожизненному заключению за получение взяток на общую сумму более чем $22 млн, сообщает 1 июня Associated Press.

Николай Ярошенко. Заключенный. 1878

Баоан брал взятки в течение более чем двух десятилетий. Приговор был вынесен в провинции Хэбэй недалеко от Пекина.

Дело чиновника было в числе других пяти дел о взяточничестве, общая сумма которых составляет 488 млн юаней ($72 млн).

Председатель КНР Си Цзиньпин начиная с 2012 года, когда он занял пост председателя КНР, ведет активную борьбу с коррупцией. Только за 2016 год преследованию подверглись 48 чиновников, занимающих должности глав провинций и выше.

Ван Боан был обвинен в том, что за деньги проявлял большую благосклонность к лицам, заплатившим ему. Также он предоставлял определенные уступки в бизнесе.

Напомним, громкие коррупционные дела в Китае — явление достаточно обычное. Последним подобным случаем было осуждение одного из высокопоставленных руководителей в провинции Цинхай Мао Сяобина, который также получил пожизненный срок пребывания в тюрьме.