Москва, 1 июня, 2017, 08:40 — ИА Регнум. "Никого бы этот теракт не волновал, если бы не одна особенность: он был у границы с зоной посольств. Если бы эти 150 килограмм взрывчатки в цистерне прошли в закрытую зону, где находятся диппредставительства, то погибших было бы не десятки, и это были бы не афганцы. Видимо накрошило бы большое количество западных дипломатов — заявил эксперт — Вообще-то говоря, только благодаря этому на этот теракт внимание и обратили. Уж очень панические телеграммы пошли с целого ряда дипломатических представительств в центр и не более чем. Не надо думать, что Афганистан вообще кого-то волнует, кроме нас», — отметил Сатановский, добавив, что в том числе и поэтому борьба с терроризмом как таковым не может в принципе стать платформой для объединения международной коалиции.

Surian Soosay Терроризм

«Сказка, что борьба с терроризмом способна сплотить какую-то международную коалицию. Это по-прежнему великий эгоизм, исключительно и только свои собственные интересы, при этом, НАТО не способно к серьезной военной координации… То, что теракт мог зацепить дипломатов западных, вот это единственная причина, по которой вообще они это заметили», — закончил мысль востоковед.

Напомним, что 31 мая в Кабуле вблизи зоны посольств прогремел мощный взрыв, унесший жизни многих десятков человек.

Отметим также, что председатель ЛДПР Владимир Жириновский считает, что дестабилизация Афганистана по-прежнему стоит на повестке дня врагов России, стремящихся использовать исламистский фактор также, как в свое время он был использован для развала СССР.