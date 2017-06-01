Тольятти, Самарская область, 1 июня, 2017, 08:29 — ИА Регнум. Автомобили Kalina и Granta от LADA получили новые опции комфорта и безопасности, об этом 31 мая сообщила пресс-служба компании.

Ladagranta.net Lada Granta

Базовая версия Kalina в кузовах хэтчбек, универсал и Cross получила в салоне кнопку, открывающую багажник. Версия Comfort обзавелась функциями задержки выключения фар и обогрева боковых зеркал. Вариант Luxe с пакетом Navi получил модуль «ЭРА-ГЛОНАСС», который уже устанавливается на всех LADA Vesta и XRAY.

Что касается LADA Granta, то её версия Standart также получила кнопку открывания багажника, а Comfort — обогрев зеркал. А вот версия Luxe получила в моторной гамме 8-клапанный двигатель мощностью 87 л.с., сообщается, что с такой силовой установкой машина станет дешевле на 16 тыс. рублей, плюс — налог на неё также уменьшится.

Также версия Luxe обзавелась новой панелью управления климат-контролем, которая до этого устанавливалась только в LADA Kalina.

Все мультимедийне и аудиосистемы Granta и Kalina будут сейчас выключаться при выключении зажигания, также все машины будут оборудоваться бесцветными рассеивателями указателей поворота.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в первом квартале 2017 года продажи LADA увеличились на 8% относительно аналогичного периода прошлого года, компания реализовала 61 477 пассажирских и коммерческих машин.