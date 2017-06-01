Петропавловск-Камчатский, 1 июня, 2017, 08:22 — ИА Регнум. Более 900 земельных участков общей площадью более 1200 га предоставлено за первый год реализации закона о «дальневосточном гектаре» в Камчатском крае. Об этом, как передает ТК «Звезда», сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Территория

«Большинство выданных участков располагаются в окружающем краевую столицу Елизовском районе, — отмечается в сообщении. — Это — в южной части региона, на тихоокеанском побережье».

Как сообщало ИА REGNUM, этап программы «дальневосточный гектар», когда земельный участок на Дальнем Востоке может получить любой гражданин РФ, стартовал 1 февраля 2017 года. По последним данным, за весь период программы от граждан России поступило почти 90 тыс. заявок. Наибольшую активность проявляют жители Приморского края, Хабаровского края, Москвы и Московской области, Якутии и Сахалинской области.

В прогнозах Минвостокразвития РФ — не менее 130 тыс. заявок на дальневосточные гектары до конца 2017 года.

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