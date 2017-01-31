Екатеринбург, 1 июня, 2017, 08:50 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 1 июня может начаться транспортный коллапс. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили обеспокоенные горожане.

Дарья Антонова ИА REGNUM Маршрутное такси

Дело в том, что с 1 июня в силу вступит норма федерального закона №92-ФЗ «О безопасности дорожного движения», согласно которой, для работы на маршрутах общественного транспорта будет запрещено нанимать лиц, имеющих зарубежные водительские удостоверения.

Отметим, в соседней, Челябинской области, такая норма действует уже несколько лет на уровне региона. В Екатеринбурге же всё иначе. Из порядка двух тысяч водителей автобусов примерно 600 являются иностранцами. Это и вызывает опасения горожан.

Однако власти Екатеринбурга заявляют, что уже принимают меры. Администрация города создаст специальный центр управления перевозками, который будет контролировать порядок в сфере общественного транспорта города. Об этом сообщили в мэрии корреспонденту ИА REGNUM.

В администрации города уточнили, что до того, как закон, запрещающий управление транспортом с иностранным водительским удостоверением вступит в силу, были проведены встречи с руководителями компаний-перевозчиков, где проговаривалась готовность к такой ситуации. Дело в том, что во многих занятых перевозкой пассажиров компаниях работают водители, получившие права в странах бывшего СССР. На некоторых предприятиях доля водителей иностранцев составляет 50%.

В мэрии сообщили, что муниципальные автобусы выйдут на маршруты в полном объёме, более того, «Муниципальное объединение автобусных предприятий» готово вывести дополнительный транспорт на линии перевозчиков, у которых могут возникнуть проблемы.

Напомним, в 2017 году вступает в силу закон запрещающий управление транспортом с иностранным водительским удостоверением. Он был принят в 2013 году, но откладывался несколько раз. В текущем году он начнёт действовать с 1 июня.

Отметим, что в Екатеринбурге время от времени возникают скандалы, связанные с качеством перевозок на коммерческом общественном транспорте, где в основном и работают водителями граждане бывшего СССР. Так, нередки случаи «разборок» между водителями, когда два транспортных средства останавливаются посреди дороги, а водители выясняют отношения. При этом пассажиры вынуждены ждать в салонах автобусов. Также есть нарекания и к качеству вождения, в частности, водители нередко устраивают гонки на дорогах и по несколько минут стоят на остановках в ожидании пассажиров.