Москва, 1 июня, 2017, 08:17 — ИА Регнум. Число людей, испытывающих уважение к главе Чечни Рамзану Кадырову, увеличилось с начала 2016 года, сообщается в опубликованных итогах проведенного «Левада-центром» социологического опроса.

Kremlin.ru Рамзан Кадыров

Если в январе 2016 года уважение к главе Чечни испытывали десять процентов, то в мае 2017 года — 15%. Симпатию в начале прошлого года к Кадырову чувствовали семь процентов, в мае этого года — десять процентов.

Если в начале 2016 года в графе «Не могу сказать о нем ничего плохого» поставили «галочки» 22%, то в мае 2017 года — 24%.

Число людей, испытывающих к нему раздражение и неприязнь — соответственно семь и три процента в 2016 году и три и два процента — в этом году.

Число опрошенных, ответивших положительно на вопрос «Как Вы считаете, можно ли доверять Рамзану Кадырову?» в 2017 году составило 49%. В марте 2015 года ему доверяли больше — 55%. Отметим, что за январь 2016 года показатель не приводится.

При этом вышеуказанные показатели (симпатия и доверие) в 2015 год также были высокие, в начале 2016 снизились, а в 2017 году — опять выросли.

«Опрос проведен 19 — 22 мая 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны, — сообщается в пояснениях к исследованию.

Отмечается, что опрос проводился на дому у респондента методом личного интервью.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно результатам опроса от 12 мая, Кадыров широко известен в России. В сознании российских граждан он ассоциируется в первую очередь с деятельностью, направленной на развитие Чечни, повышение благосостояние народа и борьбу с терроризмом/бандитизмом.