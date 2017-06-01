Вашингтон, 1 июня, 2017, 08:15 — ИА Регнум. Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер отказался комментировать возможный выход США из Парижского соглашения по борьбе с изменением климата. Он заявил, что решение будет оглашено после того, как его примет президент Дональд Трамп.

ИА REGNUM Флаг ООН

Накануне Трамп в Twitter заявил, что озвучит свое окончательное решение об участии США в Парижском соглашении в ближайшее время. СМИ со ссылкой на источники сообщают, что решение принято и Вашингтон намерен выйти из соглашения.

В Великобритании высокопоставленные представители основных политических партий выразили в связи с возможных выходом США из договора возмущение и разочарование. Об этом они заявили в ходе теледебатов в Кембридже 31 мая.

Так, замглавы Шотландской национальной партии Ангус Робертсон заявил, что возмущен этим намерением президента США, а глава МВД Великобритании Амбер Радд, представлявшая на дебатах правящую Консервативную партию, высказала свое разочарование. Глава Партии Уэльса Леанн Вуд попросила передать Трампу, что «он неправ».

Также возможным выходом США из Парижского соглашения по климату обеспокоен глава Европарламента Антонио Таяни. Он вновь напомнил Трампу, что «борьба с глобальным потеплением» является большим вызовом и касается всех стране. В ЕС заявили, что соглашение продолжит действовать, даже если США из него выйдут.

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Ранее СМИ сообщили, что участники саммита G7 в Италии 25−26 мая не смогли договориться по вопросу о Парижском соглашении. Трамп неоднократно в ходе предвыборной кампании и после нее заявлял о своем скептическом отношении к договору и намерении США выйти из него.