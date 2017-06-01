Иркутск, 1 июня, 2017, 07:57 — ИА Регнум. По состоянию на 1 июня 2017 года в Иркутской области площадь действующих лесных пожаров превышает 5 тыс. га.

Викентий Дмоховский. Лесной пожар. 1860

Как сегодня, 1 июня, сообщили ИА REGNUM в областном главке МЧС, правительство Приангарья приняло решение о продлении особого противопожарного режима до 1 сентября 2017 года. В этот период будет усилен федеральный пожарный надзор за соблюдением требований пожарной безопасности. Речь идет о внеплановых проверках садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, организаций отдыха и оздоровления детей, турбаз, объектов сельскохозяйственных производств и так далее.

Запрещено разводить костры, выжигать сухую растительность, сжигать хворост на территориях поселений и городских округов, железных и автомобильных дорог, в лесах. Нарушителям требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима грозит штраф.

Между тем, как сообщили ИА REGNUM в правительстве Приангарья, на землях лесного фонда в регионе 31 мая ликвидировано 14 лесных пожаров на покрытой лесом площади 529 га. 1 июня продолжают действовать два пожара в Усть-Илимском районе и по одному в Качугском и Катангском районах на общей площади 5353 га. С огнем борются 538 человек с использованием 125 единиц техники.

С начала года инспекторы лесной охраны выявили 667 нарушений правил пожарной безопасности в лесах. В 547 случаях выписаны штрафы на общую сумму более 6 млн рублей.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Иркутской области в ходе текущего пожароопасного сезона в апреле сгорело более 50 домов. Наибольший ущерб был нанесен населенному пункту Бубновка Киренского района.

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А уже в мае огонь уничтожил 44 жилых строения в четырех населенных пунктах Тайшетского и Чунского районов. По информации МЧС, в деревне Пойма Тайшетского района и поселке Октябрьском Чунского района причиной трагедии стали природные пожары. В поселке Юрты Тайшетского района возгорание произошло из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования одним из местных жителей. В поселке Новотремино причиной стало короткое замыкание воздушной линии электропередач. В нежилом поселке Горевой пожар начался на территории базы бывшего лесоперерабатывающего предприятия.