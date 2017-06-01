Вашингтон, 1 июня, 2017, 07:55 — ИА Регнум. Вопросы, касающиеся расследования связей избирательного штаба президента США Дональда Трампа с Российской Федерацией, будут передавать Марку Касовицу, частному адвокату главы Белого дома. Об этом, как передает RT, сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в ходе брифинга.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трампарарамп

«Мы сосредоточимся на президентской повестке дня и ее продвижении, а все вопросы по этому поводу будут отнесены к стороннему адвокату — Марку Касовицу», — отметил чиновник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, голословные утверждения о том, что Москва якобы вмешивалась в ход президентских выборов в США, а Дональд Трамп якобы имеет «связи с Россией», были основным лейтмотивом предвыборной кампании кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

После поражения на выборах демократы продолжили использовать его обвинения для подрыва позиций новой администрации Белого дома. При этом каких-либо доказательств, подтверждающих эти заявления, до настоящего времени так и не было представлено.

В свою очередь, Москва отвергает все обвинения во вмешательстве в избирательный процесс в США.

Читайте также: Клинтон назвала опечатку Трампа в Twitter «скрытым посланием русским»

Читайте также: Сенаторы США требуют усилить санкционное давление на «непокорную Россию»