Вашингтон, 1 июня, 2017, 07:53 — ИА Регнум. Дом в престижном районе Вашингтона, купленный 44-м американским президентом Бараком Обамой, обошелся бывшему главе государства в $8,1 млн, пишет газета The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Барак Обама

Недвижимость находится недалеко от Российского культурного центра — в районе Калорама. После отставки бывший глава государства вместе со своей женой Мишель Обамой арендовал этот дом, и наконец было принято решение купить его.

Уточняется, что в доме имеется десять санузлов и восемь спален.

Обама и его семья не намерены покидать американскую столицу, пока Саша Обама (младшая дочь) не окончит школу — а это произойдет через два с половиной года.

Стоит отметить, что в этом же районе когда-то жили американские президенты Уильям Тафт (27-й президент), Вудро Вильсон (28-й), Уоррен Гардинг (29-й), Герберт Гувер (31-й), Франклин Рузвельт (32-й).

Дом Обамы является почти самым дорогим в престижном районе Калорама — вторым по стоимости после дома Джеффа Безоса, основателя компании Amazon. Этот особняк стоит $23 млн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале апреля советник американского президента Дональда ТрампаКеллиэнн Конуэй купила в Вашингтоне особняк за восемь миллионов долларов.

Здание расположен неподалеку от дома бывшего американского госсекретаря Хиллари Клинтон. В этом же районе проживает министр торговли США Уилбур Росс.

Читайте подробнее: Советник Трампа купила имение неподалеку от особняка Клинтон