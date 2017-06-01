Манила, 1 июня, 2017, 07:53 — ИА Регнум. На юге Филиппин в боях с правительственными войсками принимают участие боевики по меньшей мере из пяти государств, сообщает 1 июня Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Знамя

Министр обороны Филиппин Дельфин Лорензана заявил, что среди ликвидированных восьми террористов были представители пяти национальностей.

Выступая на пресс-конференции, глава оборонного ведомства подчеркнул, что на стороне боевиков воюют представители Саудовской Аравии, Малайзии, Индонезии, Йемена и России.

Напомним, 23 мая на юге Филиппин вспыхнуло жесткое противостояние между правительственными войсками и террористами из группировки «Муатэ».

Боевики, присягнувшие «Исламскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), захватили город Морави, сожгли несколько зданий и взяли в плен его жителей.

Президент страны Родриго Дутерте был вынужден прервать свой официальный визит в Россию, чтобы принять личное участие в борьбе с террористической угрозой.