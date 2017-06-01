Вашингтон, 1 июня, 2017, 07:47 — ИА Регнум. Бывший глава ФБР Джеймс Коми, уволенный президентом США Дональдом Трампом в мае, выступит в сенате США на слушаниях 7 июня, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Lawrence Jackson Сенат США

По данным телеканала, Коми планирует на слушаниях подтвердить факт давления на него Трампа. Это делалось с целью добиться завершения расследования в отношении экс-помощника президента по национальной безопасности Майкла Флинна.

Официально Белый дом информацию о слушаниях 7 июня не подтвердил. Также в администрации США отрицают, что на Коми оказывалось какое-либо давление в связи с делом Майкла Флинна.

По заявлению газеты The New York Times, слова о давлении Коми записал в специальном меморандуме. Позже глава надзорного комитета палаты представителей Джейсон Чаффец направил письмо и.о. директора ФБР Эндрю Маккейбу с требованием предоставить свидетельства о контактах Коми и Трампа.

Коми был уволен в начале мая с формулировкой, что он неспособен выполнять свои обязанности. В частности, глава ФБР вел расследование в отношении Трампа на предмет предполагаемых «связей с Россией».

CNN также утверждает, что Коми уже согласовал перед слушаниями некоторые моменты своей речи со спецпрокурором Робертом Мюллером, который ведет расследование по делу о якобы вмешательстве России в президентские выборы.

Кроме того, Коми обвиняют и демократы: экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон ранее заявила, что он добился ее поражения, распространив не подтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за десять дней до выборов.