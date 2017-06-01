Ярославль, 1 июня, 2017, 07:43 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин наградил ярославскую семью Елизаветы и Сергея Стригалевых орденом «Родительская слава». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Kremlin.ru Вручение наград в Кремле

В семье Елизаветы и Сергея Стригалевых 10 детей. Семья занимает активную жизненную позицию, неоднократно становилась победителем областных конкурсов и фестивалей («Творческая семья», «Большая семья», «Хозяйка большого дома», «В объективе — Семья»). В 2011 году Елизавета стала победителем первого городского смотра-конкурса «Ярославна года».

Глава семейства в 2010 году победил в областном конкурсе «Ответственное отцовство», в 2016 году вышел в финал областного конкурса «Отец года». В 2005 году Елизавета Геннадьевна награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, в 2008 году — областной медалью «Материнская слава». В 2016 году семья Стригалевых участвовала во Всероссийском конкурсе «Семья года» в номинации «Многодетная семья» от Ярославской области, семья вышла в финал конкурса, статья о ней опубликована в Почетной книге «Семья года. Россия. 2016».

Орденом награждаются родители и усыновители, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, обеспечивают высокий уровень заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии подрастающего поколения, подают пример в укреплении института семьи. Орден «Родительская слава» учреждён Указом Президента в мае 2008 года.

«Забота о детях, о полноценной реализации их способностей — один из главных стимулов, который двигает вперёд и человека, и семью, и общество в целом. За последние годы в нашей стране немало сделано для поддержки материнства и детства. И результат есть. Семей, воспитывающих двух и более детей, становится всё больше и больше. В том числе тех, где есть приемные или усыновлённые дети», — сказал Владимир Путин.

Владимир Путин вручил ордена «Родительская слава» родителям многодетных семей. Среди удостоенных награды — семьи из Астраханской Карелии, Бурятии, Северной Осетии — Алании, Пермского и Приморского края, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.