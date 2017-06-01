Аль-Маядин, Сирия, 1 июня, 2017, 07:30 — ИА Регнум. В Сирии в результате авианалета возглавляемой США коалиции ликвидирован Райан Мешааль — основатель Amaq, пропагандистского информагентства террористической группировки «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает Reuters.

Александр Горбуруков ИА REGNUM Удар

Авиаудар был нанесен по его дому в городе Аль-Маядин (провинция Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии). Также погибла дочь редактора пропагандистского портала.

Созданный в 2014 году портал использовался боевиками, в частности, чтобы заявить о своей ответственности за теракты во всем мире. О гибели редактора сайта сообщил его брат.

Также информацию подтвердила американская организация SITE Intelligence Group (Эс-ай-ти-и интеллидженс груп), ведущая наблюдение за деятельностью экстремистов в интернете.

Ранее в конце мая Пентагон заявил о ликвидации в Сирии и Ираке троих высокопоставленных руководителей «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — боевиков Мустафы Гунеса, Абу Асим аль-Джазери и Абу Хаттаб аль-Рави.

В Ираке в 2016 году также было уничтожено несколько высокопоставленных боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые в том числе отвечали за пропагандистскую работу на Amaq. Был ликвидирован так называемый министр информации и пропаганды террористов Ваиль Адиль Салман аль-Фуйяд («Доктор Ваиль»).

Также сообщалось, что иракская армия уничтожила еще одного руководителя Amaq — Абу Мухаммед Фуркана. В августе 2016 года при ударе ВКС РФ был ликвидирован «пресс-секретарь» ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Мухаммед аль-Аднани.