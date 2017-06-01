Питтсбург, США, 1 июня, 2017, 07:20 — ИА Регнум. «Питтсбург» на своем льду одержал победу над «Нэшвиллом» во втором матче финальной серии Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Пингвинз».

Хоккей

Гости открыли счет. Это сделал Понтус Оберг на 13-й минуте матча. Однако еще до первого перерыва хозяевам удалось отыграться, благодаря шайбе Джейка Гюнцеля.

Второй период получился безголевым. А в третьем отрезке матча «Питтсбург» забросил три шайбы и снял все вопросы о победителе матча. Дубль оформил Джейк Гюнцель, еще по разу отличились Скотт Уилсон и Евгений Малкин.

Таким образом, счет в серии стал 2:0 в пользу «Питтсбурга». Следующий матч пройдет в Нэшвилле 4 июня.

Плей-офф НХЛ. Финал. 2-й матч.

«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — «Нэшвилл Предаторз» (Нэшвилл) — 4:1 (1:1, 0:0, 3:0).