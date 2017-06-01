Магадан, 1 июня, 2017, 07:31 — ИА Регнум. Губернатор Магаданской области Владимир Печёный обратился к главе Росавиации Александру Нерадько с просьбой принять срочные меры в отношении авиакомпании «ВИМ-Авиа», срывающей рейсы Магадан-Москва. Свою просьбу глава региона отправил телеграммой после того, как авиаперевозчик отменял рейсы 4 дня подряд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Колымы.

ВИМ-Авиа

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«Прошу Вас принять срочные меры в отношении авиакомпании «ВИМ-Авиа» для наведения порядка и прекращения срывов расписания рейсов», — говорится в тексте телеграммы.

Гендиректора проблемной авиакомпании Александра Кочнева губернатор Магаданской области письменно попросил организовать дополнительный рейс в столицу.

«По оперативным данным, на авиарейс Магадан-Москва 1 июня общее количество пассажиров составит более 480, что значительно превышает вместимость воздушного судна», — отметил в обращении Владимир Печёный.

Он напомнил, что в 2016 году из-за нарушения расписания полетов данная авиакомпания была оштрафована Росавиацией за то, что нарушает собственное расписание.

«Проблемы постоянные, — прокомментировал ситуацию председатель региональной общественной палаты Яков Радченко. — Если вспомнить летний сезон прошлого года, то они то задерживали, то отменяли рейсы. То есть, например, заявляли ежедневные полёты, а потом недели за 2 начинали отменять 2 рейса в неделю. Они никогда в принципе не отличались пунктуальностью на дальние рейсы. У них слишком много рейсов и достаточно мало самолётов, самолёты довольно старые, вероятно, они требуют достаточно частого техобслуживания, а загружены они по максимуму. И как только один отправляется на техосблуживание, по всей цепочке и Благовещенск, и Магадан, сразу начинает лететь расписание. Почему с ними скандально получается — они не умеют организовать свою работу в ситуации отмены рейсов».

Яков Радченко также рассказал, что поводом для обращения в Росавиацию стала ситуация сегодня, 1 июня. Люди с билетами на эту дату не попали на свой рейс, а на прибывшем самолёте «ВИМ-Авиа» отправила пассажиров, которые должны были лететь 30 и 31 мая.

«Получился скандал, представителя в аэропорту нет. У людей стыковая компания, отпускные рейсы, детские лагеря и прочее. Это большое свинство со стороны «ВИМ-Авиа», пригнали бы 2 самолёта тогда. Скорее всего, у них просто нет в запасе ничего, они то, что имеют, используют по максимуму, самолёты постоянно в воздухе. А парк небольшой», — предполагает причину проблем Яков Радченко.

Он напомнил, что глава региона уже обращался в Росавиацию с жалобой на непунктуальность «ВИМ-Авиа» в 2016 году, было и желание отказаться от работы с ними, но компания тогда принесла извинения, дала гарантии. Теперь отказаться от их услуг уже вряд ли получится, считает председатель общественной палаты Колымы.

«Сейчас их и не выгонишь, — уверен Яков Радченко. — Если они уйдут с линии, то у нас останется только группа «Аэрофлот», надо их кем-то заменять. Но мы понимаем, что летнее расписание у всех авиакомпаний забито, пустых самолётов нигде нет, во всём северном полушарии пиковые перевозки. Если бы они ушли год назад, был Икар, они не занимались никакими играми ценовыми, они как поставили 30−36 тыс на всё лето на любые рейсы, так их и выдерживали, за счёт чего авиабилеты были прошлым летом доступны. А теперь Икар ушёл, полетел по своему основному профилю международные рейсы, чартеры, когда у нас стал возвращаться иностранный туризм».

Общественник также отмечает, что непунктуальность «ВИМ-Авиа» не компенсируется ценами на авиабилеты, так как они не низкие — на лето от 36 до 72 тыс. Магадан-Москва и обратно, эконом — классом.

«Они не оказывают никакого одолжения Колыме. В принципе верхняя их цена значительно выше, чем у «России», которая тоже пользуется ситуацией, и отпускные цены подбросила. Но у «России» где-то 42−44 тыс рублей идёт тариф, а у «ВИМ-Авиа» — до 72 тысяч на отдельные рейсы. Они маркетингом занимаются вовсю, притом, что их самолёты ничуть не лучше, а даже несколько похуже, чем у «России», — констатировал Яков Радченко.

Он уверен, что на жалобу в Росавиацию губернатора авиакомпания должна отреагировать и регулярность рейсов с неё по закону можно спросить.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий скандал с перевозками «ВИМ-Авиа» произошёл в Магаданской области летом 2016 года. Тогда глава региона Владимир Печёный заявлял о намерении заставить компанию либо выполнять рейсы без задержек, либо уйти с регионального рынка авиаперевозок. Возможность найти замену этой авиакомпании на Колыме тогда была.