Щецин, Польша, 1 июня, 2017, 06:54 — ИА Регнум. В Балтийском море стартуют крупнейшие в 2017 году военно-морские учения НАТО «Балтопс» (аббревиатура от Baltic Operations). Сегодня, 1 июня, в польском Щецине начнётся т.н. «портовая фаза» маневров (Польша в этом году выступает в роли страны-хозяйки).

Эмблема натовских учений «Балтопс»

В щецинский порт зайдет в общей сложности более 50 военных кораблей из 14 стран НАТО: США, Великобритании, Германии, Франции, Нидерландов, Бельгии, Дании, Швеции, Финляндии, Норвегии, Польши, Литвы, Латвии и Эстонии.

Всего в маневрах принимает участие более 4 тыс. военнослужащих, уточняет портал штабного подразделения НАТО StrikforNATO. Завершится «Балтопс» 18 июня в германском Киле.

Стоит отметить, что масштабным учениям на Балтике предшествовал приезд в Литву делегации Конгресса США, состоящей из представителей комитетов Сената США по ассигнованиям и обороне. Конгрессмены прибыли, как сообщили пресс-служба президента Литвы, «непосредственно ознакомиться с ситуацией с безопасностью у восточных границ НАТО, дать оценку угроз, возникающих для государств Балтии».

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что российский Балтфлот, дислоцирующийся в Калининградской области, с 1994 года принимал участие в международных учениях «Балтопс», которые символизировали военное сотрудничество между Министерством обороны РФ и НАТО.

Однако дважды Россия делала перерыв. Первый раз Москва отказалась от участия в маневрах в 1998 году, когда НАТО напал на Югославию. Мораторий продлился два года. После событий на Украине в 2014 году взаимодействие с «Балтопсом» также было прекращено.

В прошлые годы в учениях «Балтопс» принимали участие сторожевой корабль «Неустрашимый» и большой десантный корабль «Калининград». Причём, как тогда отмечали СМИ, российские военные тесно взаимодействовали с американскими коллегами. Например, в 2004 году радисты ВМС США лично устанавливали на борту российских военных кораблей аппаратуру локальной электронной системы связи.